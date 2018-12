Pays-Bas: une église enchaîne les messes pour protéger une famille arménienne

La Haye — Plus de 500 pasteurs se relaient jour et nuit pour des offices religieux dans une petite église protestante d’une rue paisible de La Haye, aux Pays-Bas, afin d’éviter l’expulsion d’une famille arménienne, réfugiée sur place depuis octobre. Haryarpi Tamrazyan, 21 ans, est arrivée aux Pays-Bas il y a neuf ans, accompagnée de ses parents, de sa soeur, 19 ans, et de son frère, 14 ans. Lorsque la dernière demande d’asile lui a été refusée, synonyme d’une expulsion imminente vers l’Arménie, la famille a quitté sa maison des environs de La Haye en octobre et est venue se réfugier dans l’église. La police n’ayant pas le droit aux Pays-Bas de pénétrer dans un lieu de culte pendant un office religieux, l’église a vite décidé de venir en aide à la famille en organisant des messes sans discontinuer.