France: Jean-Marie Le Pen condamné pour des propos sur les homosexuels

Paris — Le cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen a été condamné mercredi à Paris à verser plusieurs milliers d’euros de dommages et intérêts après des propos visant les homosexuels. À 90 ans, l’eurodéputé a été condamné pour injure publique envers les homosexuels pour trois séries de propos, mais aussi pour provocation à la haine ou à la violence. En mars 2016, dans son « journal de bord » vidéo sur son blogue, il avait affirmé : « Je crois que la pédophilie, qui a trouvé ses lettres de noblesse… interdites, mais tout de même, dans l’exaltation de l’homosexualité, met en cause toutes les professions qui approchent l’enfance et la jeunesse ».