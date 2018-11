Des militants escaladent la cheminée de la plus grande centrale à charbon de l’UE

Photo: Handout Agence France-Presse

Varsovie — Six militants de Greenpeace s’apprêtaient mardi à passer la nuit en haut d’une cheminée de 180 mètres de la centrale à charbon de Belchatów en Pologne, pour protester contre le réchauffement climatique avant le sommet sur le climat COP24, selon l’organisation écologiste. « C’est la plus grande centrale à charbon dans l’Union européenne, l’une des plus grandes dans le monde et, de ce fait, c’est le symbole d’un système qui tue la vie sur notre planète », a déclaré à l’AFP Katarzyna Guzek, une activiste de Greenpeace. L’action se déroule à quatre jours du sommet de l’ONU sur le climat, qui s’ouvre dimanche à Katowice et réunira pendant deux semaines les délégations de 193 pays.