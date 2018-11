Une vague jaune sur les Champs-Élysées

Photo: Bertrand Guay Agence France-Presse

Les « gilets jaunes » ne décolèrent pas. Ils ont été des milliers samedi à envahir l’avenue des Champs-Élysées, à Paris, pour une nouvelle fois manifester contre la hausse du prix des carburants et du coût de la vie, ainsi qu’à réclamer la démission du président français, Emmanuel Macron. Le rassemblement a vite dégénéré alors que des violences ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants. La police a tiré des gaz lacrymogènes et sorti les canons à eau. Près de trente personnes — dont cinq policiers — ont été blessées et une centaine d’autres ont été arrêtées. Une troisième journée de mobilisation pourrait avoir lieu le 1er décembre prochain dans la capitale, mais le flou demeure toutefois sur l’organisation de l’événement alors qu’un des représentants du mouvement a démenti cet appel.