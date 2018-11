France: quelques blocages par les «gilets jaunes» persistent

Photo: Pascal Pavani Agence France-Presse

Paris — Quelques blocages de dépôts pétroliers et d’axes routiers subsistaient mercredi en France, au cinquième jour de la mobilisation des « gilets jaunes », ces manifestants en colère contre la hausse des taxes sur les carburants. La situation reste toutefois tendue à La Réunion, une île française de l’océan Indien théâtre d’une nouvelle nuit de violences. Seize policiers et gendarmes ont été blessés, dont un a eu la main arrachée par l’explosion accidentelle d’une grenade dans son véhicule, et 38 personnes ont été interpellées. Par ailleurs, une deuxième personne a perdu la vie en France métropolitaine. Le ministère de l’Intérieur a offert ses condoléances, mercredi, aux proches d’un motocycliste tué dans un accident survenu lundi dans le département de la Drôme. Samedi, un manifestant avait été happé mortellement par un automobiliste impatient.