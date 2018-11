Washington s’oppose à Moscou dans la course à la présidence d’Interpol

Photo: Wong Maye-E Associated Press

Washington — La course à la présidence d’Interpol a tourné mardi au bras de fer entre les États-Unis et la Russie, Washington apportant « fermement » son soutien au concurrent du candidat russe, tandis que Moscou dénonçait une « politisation inadmissible ». La police mondiale est privée de président depuis la « démission » subite de son ancien patron, Meng Hongwei, accusé de corruption en Chine et qui a mystérieusement disparu début octobre. Deux candidats sont en lice pour le remplacer: le Sud-Coréen Kim Jong-yang et le général russe Alexandre Prokoptchouk. La candidature russe a fait bondir les critiques de Moscou, qui craignent que l’organisation ne devienne un outil au service du Kremlin.