Brexit: Madrid met Gibraltar dans la balance

Bruxelles —L’Espagne pèse de tout son poids pour s’assurer qu’elle pourra exercer un droit de veto sur la future relation entre l’Union européenne et le territoire britannique de Gibraltar, allant jusqu’à menacer de bloquer l’accord sur le Brexit. « En tant que pays, nous ne pouvons pas concevoir que ce qui se passera à l’avenir concernant Gibraltar dépende de négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne », a déclaré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. La situation de l’enclave de sept kilomètres carrés située dans le sud de l’Espagne « devra être quelque chose de défini, de négocié et de décidé entre le Royaume-Uni et l’Espagne », a affirmé M. Sanchez. S’il n’y a pas de changement, l’Espagne votera “non” au Brexit, a-t-il ajouté.