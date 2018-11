May amorce une semaine décisive pour son accord sur le Brexit

Photo: Daniel Leal-Olivas Agence France-Presse

Londres — La première ministre britannique, Theresa May, compte défendre son projet d’accord sur le Brexit devant le patronat lundi, avant d’entamer une « semaine intense de négociations » avec Bruxelles. « Nous avons maintenant une semaine intense de négociations devant nous dans la perspective du Conseil européen extraordinaire de dimanche », qui doit entériner le projet d’accord, peut-on lire dans des extraits du discours de Mme May transmis par ses services. Ces discussions doivent déterminer « les détails complets et définitifs du cadre de la future relation » avec l’UE. Theresa May se dit « convaincue [de] parvenir à un accord au Conseil », mais reconnaît que l’étape suivante à la Chambre des communes, où elle devra convaincre des députés de tous bords de voter le texte, s’annonce rude.