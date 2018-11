Ukraine: le chef séparatiste de Donetsk veut poursuivre l’«intégration» avec la Russie

Donetsk — Le chef séparatiste ukrainien Denis Pouchiline, élu dirigeant de la région sécessionniste de Donetsk lors d’une élection dénoncée comme illégitime par Kiev et les Occidentaux, a promis mercredi de poursuivre « l’intégration » de sa république autoproclamée avec la Russie. « L’orientation vers la Russie sera poursuivie. Il s’agit non seulement d’une intégration culturelle et sociale, mais aussi économique », a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse suivant le scrutin qui s’est tenu dimanche. Il a affirmé que l’Est séparatiste prorusse du pays « avait déjà appris à vivre sans l’Ukraine », disant par ailleurs ne pas s’attendre à une « escalade militaire » dans un conflit qui a fait plus de 10 000 morts en quatre ans.