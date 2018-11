Le prince Charles en tournée africaine en vue du Brexit

Kumasi — Le prince de Galles amorce une tournée en Afrique de l’Ouest dans un contexte de sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. L’héritier du trône occupé par sa mère, la reine Élisabeth II, n’a officiellement aucune prérogative politique ni diplomatique. Mais sa tournée africaine — et les déplacements des autres membres de la famille royale — est surveillée de près au moment où le Royaume-Uni est en plein Brexit. Londres cherche un accord avec l’Union européenne avant le 29 mars 2019. Et stimuler les échanges commerciaux avec les 52 autres pays du Commonwealth (dont le Canada fait partie) est un moyen de compenser les pertes du pays entraînées par le départ de l’UE, son plus grand partenaire commercial.