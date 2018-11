Yémen: le Royaume-Uni appelle le Conseil de sécurité à agir

Londres — Le Royaume-Uni a appelé lundi ses partenaires au sein du Conseil de sécurité de l’ONU à agir pour promouvoir une solution politique à la guerre au Yémen. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, s’est entretenu avec l’émissaire des Nations unies pour le Yémen, Martin Griffiths, et « ils ont reconnu qu’il était temps pour le Conseil d’agir pour soutenir le processus mené par l’ONU », a précisé son ministère dans un communiqué. M. Griffiths a dit mercredi sa volonté de relancer les discussions de paix « d’ici un mois ». Le conflit a provoqué la « pire crise humanitaire au monde », selon les termes de l’ONU, et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a jugé dimanche que le pays était devenu un « enfer sur terre » pour les enfants, frappés par la famine. Le conflit oppose les forces progouvernementales et une coalition menée par l’Arabie saoudite aux rebelles houthis, soutenus par l’Iran et qui se sont emparés en 2014 et en 2015 de vastes régions du pays, dont la capitale Sanaa.