Un gouvernement catalan parallèle en Belgique

Barcelone — Le gouvernement catalan de l’indépendantiste Quim Torra a présenté mardi le « Conseil de la République », sorte de gouvernement parallèle présidé en Belgique par son prédécesseur exilé, Carles Puigdemont. Cette entité privée n’a aucun statut officiel afin d’éviter les problèmes avec Madrid. Elle se donne pour mission d’avancer vers l’indépendance et de chercher des soutiens à l’international. Or, ni sa composition ni son fonctionnement n’ont été détaillés. Cette initiative simule une « République catalane », a dénoncé l’opposition antiséparatiste. La « République catalane » proclamée le 27 octobre 2017 par les députés indépendantistes de la région est restée lettre morte, entraînant la destitution de M. Puigdemont et la suspension de l’autonomie de la Catalogne.