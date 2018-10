Un ex-infirmier allemand avoue 100 meurtres supplémentaires

Photo: Carmen Jaspersen Associated Press

Oldenbourg — Un ancien infirmier allemand, Niels Högel, a reconnu mardi à l’ouverture de son procès les 100 meurtres de patients pour lesquels il est jugé. Après une minute de silence à la mémoire des victimes et la lecture de l’acte d’accusation, la cour a demandé en fin de matinée à M. Högel si les accusations le visant étaient justes. « Oui », a-t-il répondu. Surprise, la salle a accueilli ces aveux dans le silence. L’homme de 41 ans purge déjà une peine de prison à perpétuité depuis près de dix ans pour six crimes similaires. Entre 2000 et 2005, Niels Högel a injecté, selon l’accusation intentionnellement, à des patients des médicaments pour provoquer un arrêt cardiaque avant de tenter de les ranimer, le plus souvent sans succès.