Venise sous l'eau

Photo: Miguel Medina Agence France-Presse

Alors que l’eau atteignait un niveau historique à Venise lundi, le mauvais temps qui frappe l’Italie depuis dimanche a fait au moins trois morts. Deux personnes ont succombé quand un arbre est tombé sur leur véhicule non loin de Rome et un jeune homme a été tué par la chute d’un arbre en pleine rue dans la région de Naples. Une grande partie de l’Italie était en état d’alerte en raison de la conjonction de vents violents, de fortes précipitations et de grandes marées. À Venise, l’acqua alta (eau haute) a atteint 156 cm. C’est la sixième fois dans l’histoire récente de la ville que la montée des eaux dépasse les 150 cm : elle avait atteint un record de 194 cm en novembre 1966.