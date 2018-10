Géorgie: l’opposition fait bloc pour la présidentielle

Tbilissi — L’opposition géorgienne a uni ses forces lundi en vue du second tour de la présidentielle, renforçant ses chances de l’emporter sur la candidate soutenue par le parti au pouvoir, l’ex-ambassadrice française Salomé Zourabichvili. Mme Zourabichvili a recueilli 38,64 % des voix contre 37,74 % pour son principal adversaire, Grigol Vachadzé. Un second tour doit se tenir au plus tard le 2 décembre. Tout comme le parti du candidat arrivé en troisième place — l’ancien président du Parlement David Bakradzé —, plusieurs autres forces d’opposition devraient soutenir M. Vachadzé. Le poste de président est essentiellement protocolaire dans cette ex-république soviétique du Caucase, mais cette élection est considérée comme un test pour le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, de plus en plus impopulaire.