Présidentielle en Géorgie: l’ex-ambassadrice française en tête

Tbilissi — L’ex-ambassadrice française Salomé Zourabichvili arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle en Géorgie et devrait affronter au second tour le leader de l’opposition Grigol Vachadze, selon des résultats officiels partiels publiés tard en soirée dimanche. Après le dépouillement des bulletins dans 24 % des circonscriptions, l’ex-diplomate et ancienne ministre des Affaires étrangères, soutenue par le parti au pouvoir du Rêve géorgien, était en tête du premier tour avec 43,59 % des suffrages, a annoncé la commission électorale centrale. Son principal adversaire, le leader de l’opposition Grigol Vachadze, recueillait 34,83 % des voix. À la fermeture des bureaux de vote, la commission électorale enregistrait un taux de participation d’environ 47 %. Un candidat doit obtenir au moins 50 % des suffrages pour être élu dès le premier tour. Si la tendance se confirme, un second tour sera donc nécessaire et se tiendra d’ici le 1er décembre, a précisé la commission. L’investiture du nouveau président marquera l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution dans laquelle le rôle devient avant tout protocolaire.