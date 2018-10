Les eurodéputés demandent à l’UE de relever ses objectifs climatiques

Bruxelles — Le Parlement européen a soutenu jeudi un net relèvement des objectifs climatiques pris par l’Union européenne dans le cadre de l’Accord de Paris, à quelques semaines de la Conférence internationale de Katovice, en Pologne. La résolution approuvée par les eurodéputés à Strasbourg appelle l’UE à viser une réduction de 55 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, contre 40 % en l’état actuel. « Les solutions technologiques nécessaires sont disponibles et de plus en plus compétitives en termes de coûts. Toutes les politiques de l’UE devraient s’aligner sur les objectifs à long terme établis par l’Accord de Paris », souligne le Parlement dans un communiqué. Le commissaire européen à l’Action pour le climat, Miguel Arias Canete, soutient que l’UE peut parvenir à réduire ses émissions de GES de 45 % d’ici 2030 grâce aux nouvelles législations. Début octobre, les ministres de l’Environnement des 28 avaient affirmé qu’« il [était] plus urgent que jamais d’intensifier les efforts consentis au niveau mondial pour éviter les dangereux effets des changements climatiques ».