Les eurodéputés pour l’interdiction des produits en plastique à usage unique

Strasbourg — Les eurodéputés se sont prononcés mercredi pour l’interdiction dès 2021 de certains objets en plastique à usage unique, comme les cotons-tiges ou le matériel de pêche. La Commission avait proposé fin mai d’interdire une dizaine de catégories de produits à usage quotidien, qui représentent à eux seuls 70 % des déchets échoués dans les océans et sur les plages. Parmi ces produits, les ustensiles, les assiettes, les pailles, ou encore les tiges de ballons gonflables, qui devront, à la place, être fabriqués avec des matériaux plus durables. Dans un texte approuvé par une vaste majorité, le Parlement a proposé d’ajouter à cette liste les emballages de restauration rapide en polystyrène et les produits « oxoplastiques », supposés biodégradables mais qui se fragmentent en microparticules de plastique.