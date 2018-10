Élections locales en Pologne: les conservateurs sont en tête, mais perdent à Varsovie

Photo: Agence France-Presse

Varsovie — Le parti conservateur au pouvoir en Pologne est arrivé dimanche en tête des élections régionales, mais l’opposition a conservé les mairies de plusieurs grandes villes, dont Varsovie, selon un sondage à la sortie des urnes. Ce scrutin, sur fond de vives tensions avec la Commission européenne à propos des réformes judiciaires menées par Varsovie, est considéré comme un test avant les élections européennes fin mai et les législatives dans un an. Le parti au pouvoir, Droit et justice (PiS), de Jaroslaw Kaczynski, est crédité de 32,3 % des voix dans les élections aux conseils régionaux.