Des milliers de Haïtiens dénoncent le détournement des fonds de PetroCaribe

Port-au-Prince — Des dizaines de milliers de Haïtiens ont manifesté mercredi contre le détournement présumé des fonds du programme vénézuélien PetroCaribe. Les manifestants réclament plus de transparence dans la gestion gouvernementale de ce programme qui fournit du pétrole au rabais à plusieurs pays de la région. Des tirs ont retenti pendant que les manifestants lançaient des pierres. Au moins un policier et deux civils ont été blessés. Une enquête du Sénat haïtien a découvert qu’un moins 14 membres du gouvernement semblent avoir détourné 3,8 milliards $US sous l’administration de l’ancien président Michel Martelly. Le premier ministre haïtien a été contraint de démissionner, il y a trois mois, quand il a tenté sans succès d’augmenter le prix du carburant.