La première ministre britannique, Theresa May, n’a pas présenté de « nouveautés majeures » au cours de son intervention, mercredi soir, devant les 27 autres chefs d’État ou de gouvernement sur le Brexit lors d’un sommet à Bruxelles, selon le président du Parlement européen, Antonio Tajani.

« Je n’ai pas constaté de nouveautés majeures en ce qui concerne la teneur du discours de Mme May », a déclaré M. Tajani, qui a assisté à l’intervention de la dirigeante britannique, soulignant tout de même qu’elle s’est montrée « disponible » et de « bonne volonté ».

La première ministre britannique avait indiqué avant la rencontre que « le temps est venu » pour un accord sur les conditions du divorce entre Londres et l’UE. « En travaillant intensivement et étroitement, nous pouvons parvenir à cet accord », déclarait-elle à son arrivée à Bruxelles, martelant que c’était « réalisable ».

« On a la volonté collective d’avancer, mais nous n’y sommes pas encore », lui faisait écho le président français Emmanuel Macron, qui tenait à faire passer un message de « confiance », mais aussi « d’urgence ».

« Calme et patience », exhortait de son côté le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, à son arrivée au sommet. « Nous avons besoin de temps, de plus de temps », pour arriver à un compromis à la fois sur les conditions du divorce et sur la future relation, soulignait-il.

Pour la chancelière allemande, Angela Merkel, l’accord est prêt à « 90 % », mais « il y a encore du travail devant nous ».

Theresa May a eu plusieurs rencontres bilatérales avant de se présenter devant les chefs d’État ou de gouvernement des 27 autres pays de l’UE : avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et celui du Conseil européen, Donald Tusk, ou encore le président français, Emmanuel Macron.

L’UE s’inquiète de la position du gouvernement britannique, empêtré dans des disputes internes et qui doit encore s’assurer du soutien du Parlement à tout texte négocié.

« Même si on trouve un accord ici, ce n’est pas encore garanti qu’il passe à Londres », a résumé le premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel.

Ce sommet était initialement présenté comme un « moment de vérité » à moins de six mois du départ du Royaume-Uni, prévu pour le 29 mars 2019.

Dans son invitation aux chefs d’État et de gouvernement rendue publique lundi soir, Donald Tusk jugeait « plus probable que jamais » le scénario d’une absence d’accord, appelant à accélérer les préparatifs pour faire face à cette éventualité.

Que donnera le sommet à Bruxelles ?