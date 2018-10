Prise d’otages à la gare de Cologne: la police n’exclut pas un attentat

Cologne — La police allemande a déclaré lundi ne pas exclure la piste d’un « attentat terroriste » après la prise d’otages survenue dans la gare de Cologne qui a fait trois blessés en plus de l’assaillant. L’homme a d’abord jeté un cocktail Molotov dans un restaurant de la gare. Une personne a été blessée par la fumée dégagée par l’engin incendiaire et une autre a subi des brûlures et a dû être hospitalisée. Après avoir fait évacuer la gare, les forces spéciales ont donné l’assaut en après-midi, utilisant des grenades aveuglantes dont la détonation a pu être entendue à l’extérieur. L’auteur de l’attaque a « été grièvement blessé lors de l’intervention » policière, touché de plusieurs balles tirées par les forces de l’ordre.