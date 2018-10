Inondations dans le sud-ouest de la France: au moins 10 morts

Attendu depuis près de deux semaines, le remaniement du gouvernement français a été reporté lundi par la présidence, qui a dit vouloir donner la priorité au secours des victimes des inondations.

Le président Emmanuel Macron a souhaité que le gouvernement soit disponible auprès des sinistrés et se rendra sur place « dès que possible », de façon à ne pas gêner les secours, a précisé son entourage.

Durant tout le week-end, le président et son premier ministre Édouard Philippe ont poursuivi d’intenses consultations pour finaliser ce remaniement, provoqué par le départ du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et qui doit donner un nouveau souffle au quinquennat d’Emmanuel Macron après un été et une rentrée chaotiques.

Le temps pris pour finaliser la nouvelle équipe, très inhabituel en France, continuait d’ailleurs de concentrer les critiques de l’opposition.