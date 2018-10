La Suède reste dans l’impasse politique

Malgré les efforts, le dirigeant des conservateurs suédois, Ulf Kristersson, n’a pas réussi à former un gouvernement de coalition de centre droit dimanche. Le président du Parlement avait confié au chef des modérés la tâche de former un gouvernement, début octobre. Les législatives du 9 septembre organisées après quatre années de législature de centre gauche n’ont pas permis de désigner un vainqueur susceptible de construire une coalition stable. Plus fragmentée que jamais, la Suède est plongée dans une impasse — devenue crise — politique depuis. Après cet échec dimanche, le centre gauche devrait à son tour être appelé à tenter de former un gouvernement la semaine prochaine. Si cela mène à un nouvel échec, la Suède n’aura d’autre choix que de retourner en élections.