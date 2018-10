Brexit: un parti nord-irlandais menace de lâcher Theresa May

Photo: Paul Faith Agence France-Presse

Londres — Le parti ultraconservateur nord-irlandais DUP a menacé de retirer son soutien à la première ministre britannique, Theresa May, si elle accepte un compromis avec Bruxelles sur l’Irlande du Nord dans les négociations du Brexit, ce qui pourrait faire chuter son gouvernement. Le petit parti unioniste refuse que l’Irlande du Nord soit traitée différemment du reste du Royaume-Uni. Or la décision de Londres de quitter l’Union européenne va imposer des contrôles administratifs pour les marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, a affirmé mercredi à Bruxelles le négociateur de l’UE Michel Barnier, une perspective inacceptable pour le DUP. La solution européenne maintiendrait l’Irlande du Nord dans l’union douanière.