Deux ONG dénoncent les «visas dorés» accordés par certains pays de l’UE

Paris — Si vous avez assez d’argent, vous pouvez acheter un passeport ou un permis de résidence dans plusieurs pays de l’UE, dénoncent deux ONG. Dans un rapport publié mercredi, intitulé « Dans le monde trouble des visas dorés », Transparency International et Global Witness affirment que « corrompus et criminels peuvent facilement trouver refuge en Europe grâce à l’opacité et au manque d’encadrement des programmes appelés “visas dorés” ». Quatre pays de l’UE (Autriche, Bulgarie, Chypre et Malte) « vendent » des passeports et douze accordent sous condition des droits de résidence à de riches investisseurs, précise le rapport. Au moins 6000 passeports et près de 100 000 permis de séjour ont été « vendus » au cours de la dernière décennie.