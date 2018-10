Explosions dans un dépôt de munitions en Ukraine, des milliers d’évacués

Photo: Vlad Musienko via Associated Press

Ichnya — Environ 12 500 personnes ont été évacuées après des explosions dans un dépôt de munitions du nord de l’Ukraine, le sixième incendie de ce type en trois ans. Les autorités évoquent à nouveau un possible « sabotage » venant de Moscou. L’incendie et les explosions ont commencé vers 3 h 30 du matin, heure locale, dans un arsenal situé dans la petite localité de Droujba, à 130 km au nord-est de Kiev. Les autorités n’ont fait état d’aucun mort ou blessé, mais plus de 12 000 personnes ont été évacuées ou ont quitté la zone de leur propre chef, selon un communiqué du Service des situations d’urgence.