Le ministre italien de l’Intérieur estime qu’il a de plus en plus de soutien sur la question migratoire

Lyon — Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a estimé mardi que sa politique anti-immigration était de plus en plus soutenue au sein de l’Union européenne, et a appelé le président français à cesser de « l’insulter » à ce sujet. L’homme fort du gouvernement italien, chef de la Ligue, a fait ces déclarations en marge d’un sommet à Lyon réunissant les ministres de l’Intérieur des six pays les plus peuplés de l’UE. « Je ne comprends pas pourquoi Macron m’accuse de racisme et d’égoïsme parce qu’aujourd’hui, tous les ministres présents autour de la table soutenaient que les migrants économiques ne peuvent pas être accueillis en Europe », a-t-il déclaré à la presse.