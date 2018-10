La Bosnie en proie à une crise politique après les élections

Sarajevo — Un nationaliste serbe (Milorad Dodik) à la présidence et une zizanie entre Croates et Bosniaques : la crise politique menace d’éclater dans une Bosnie toujours aussi divisée au lendemain des élections générales. Il s’agissait de désigner dimanche la présidence tripartite collégiale, mais aussi les assemblées parlementaires. Ce scrutin apparaît comme un nouveau coup aux institutions nées des accords de Dayton, qui avaient mis fin au conflit intercommunautaire de 1992-1995 en dessinant selon des lignes identitaires un pays divisé en deux entités largement autonomes, la République serbe de Bosnie et une fédération croato-bosniaque, réunies par un faible État central.