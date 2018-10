Le Pen et Salvini attaquent les ténors de l’Union européenne

Rome — Marine Le Pen et Matteo Salvini ont attaqué le « bunker de Bruxelles » lundi en lançant leur campagne électorale pour les européennes de mai. La chef de l’extrême droite française était de passage à Rome pour rencontrer le chef de la Ligue, parti d’extrême droite en Italie, mais aussi vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur. Tous deux, et les autres souverainistes européens, espèrent obtenir assez de voix pour renverser les équilibres au Parlement européen. « Les ennemis de l’Europe sont ceux retranchés dans le bunker de Bruxelles […] les Juncker, les Moscovici, qui ont apporté la précarité et la peur en Europe », a déclaré M. Salvini, qui ne manque pas une occasion d’attaquer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le commissaire aux Affaires économiques, Pierre Moscovici.