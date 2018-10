Un cinéaste ukrainien met fin à sa grève de la faim

Photo: Associated Press

Moscou — Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie, a annoncé vendredi arrêter sa grève de la faim, disant vouloir éviter d’être nourri de force. L’homme originaire de Crimée demandait la libération de tous les « prisonniers politiques ukrainiens » en Russie. Son jeûne de plus de quatre mois a suscité une mobilisation internationale pour sa libération. Après « 145 jours de lutte, 20 kilos en moins et un corps brisé », « l’objectif n’est pas atteint », a déploré le réalisateur dans une lettre. « Je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu et demande pardon à ceux que je laisse tomber », conclut-il. La Russie et l’Ukraine sont à couteaux tirés depuis l’arrivée au pouvoir en 2014 de pro-occidentaux à Kiev, suivie de l’annexion de la Crimée par Moscou et d’un conflit armé meutrier dans l’Est séparatiste.