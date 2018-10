France: arrestation du célèbre braqueur qui s’était évadé en hélico

Creil — La cavale du « roi de la belle » aura duré trois mois et s’est achevée à 100 kilomètres de la prison française d’où il s’était évadé en hélicoptère : le braqueur Redoine Faïd, qui se cachait sous une burqa, a été arrêté mercredi avant l’aube à Creil, une ville au nord de Paris où il a grandi. Idole des apprentis délinquants des cités françaises, fan de cinéma et pro du braquage de fourgons, Redoine Faïd, 46 ans, a été interpellé sans incident. Cette arrestation a été saluée par le premier ministre Édouard Philippe et le président Emmanuel Macron. Le 1er juillet, en quelques minutes à peine, Redoine Faïd s’était évadé de la prison de Réau, au sud-est de Paris, aidé par un commando armé qui avait auparavant pris en otage un pilote d’hélicoptère.