Pédophilie: face à la justice, l’archevêque de Santiago garde le silence

Photo: Claudio Reyes Agence France-Presse

Rancagua — L’archevêque de Santiago a refusé de répondre à un procureur chilien qui l’avait convoqué pour répondre d’accusations de dissimulation d’agressions sexuelles, dans un Chili secoué par les scandales de pédophilie. Au bout d’une heure, le cardinal Ezzati, 76 ans, plus haut dignitaire de l’Église catholique chilienne, est ressorti du palais de justice de Rancagua (80 km au sud de Santiago) en déclarant : « Nous allons tous collaborer en tous points ». Son avocat a précisé un peu plus tard que Mgr Ezzati avait gardé le silence. « Pour le moment, le cardinal [a choisi] de ne pas répondre jusqu’à ce que nous discutions avec le ministère public d’un non-lieu définitif », a ajouté Me Hugo Rivera. « Le cardinal est totalement innocent […] il n’a jamais rien caché ni détruit des preuves », a-t-il ajouté.