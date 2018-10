Brexit: les dissensions s’invitent au congrès des conservateurs

Le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, doit prévenir lundi que la volonté de Londres de trouver un compromis avec l’Union européenne n’était « pas sans limites », et qu’il préférait ne pas conclure d’accord plutôt qu’un mauvais.

« Notre volonté de trouver un compromis n’est pas sans limites. Nous quittons l’Union européenne pour de bon, pas seulement sur le papier », doit-il dire devant le Parti conservateur réuni en congrès à Birmingham, selon des extraits de son intervention transmis à l’avance à la presse.

« Si l’on tente de nous enfermer en passant par la porte dérobée de l’Espace économique européen et de l’union douanière […] ou si la seule offre de l’UE menace l’intégrité de notre union, alors nous n’aurons d’autre choix que de partir sans accord », doit-il ajouter.

M. Raab fait ici allusion à la question de la frontière irlandaise. Alors que l’UE propose la création d’un statut particulier pour la province britannique d’Irlande du Nord, afin de faciliter la circulation avec la République d’Irlande, Londres rejette cette idée qui risque d’instaurer une frontière à l’intérieur du Royaume-Uni.

Dimanche, la première ministre britannique, Theresa May, a dit à la BBC vouloir poursuivre le dialogue avec Bruxelles.

« Mon état d’esprit est d’écouter ce que l’UE a à dire quant à ses préoccupations, et de m’asseoir pour les examiner directement avec eux », avait-elle expliqué.

La difficile réunion

Theresa May tentera cette semaine de rassembler son parti derrière elle au congrès annuel des conservateurs, toujours profondément divisés sur le Brexit et la stratégie à adopter à six mois de l’échéance.

Affaiblie par le récent rejet de son « plan de Chequers » par les dirigeants européens, Mme May a une nouvelle fois été attaquée de front par son ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, au moment où les partisans d’une rupture nette avec Bruxelles cherchent à imposer leurs vues.

Johnson s’en prend au plan de Chequers, prévoyant le maintien d’une relation commerciale étroite avec l’UE par le maintien de règles communes, qu’il a qualifié dans le Sunday Times de « dérangé » et de « totalement grotesque ». Il prononcera mardi un discours très attendu.

« Contrairement à la première ministre, j’ai fait campagne pour le Brexit […] et ce qui se passe maintenant, malheureusement, n’est pas ce qui a été promis aux gens en 2016 », après la victoire du « oui » au référendum sur la sortie de l’UE, a-t-il déploré.

La première ministre a rétorqué que son plan était la seule proposition sur la table permettant des échanges commerciaux transfrontaliers fluides et le maintien d’une frontière ouverte sur l’île d’Irlande — principale pierre d’achoppement dans les négociations avec l’UE. « Je crois au Brexit », a-t-elle insisté dimanche sur la BBC. « Ce que nous proposons est dans l’intérêt national. J’appelle le parti à se rassembler afin d’obtenir le meilleur accord [possible] pour le Royaume-Uni. »

Mais Mme May, qui clôturera le congrès mercredi, ne devrait pas dire comment elle compte revoir sa copie, comme demandé par Bruxelles, à l’approche du sommet européen des 18 et 19 octobre. « Si elle faisait des concessions maintenant, elle apparaîtrait faible, contrainte par l’UE », estime Simon Husherwood, professeur de sciences politiques à l’Université de Surrey.

Ses rivaux ont eux bien l’intention de saisir toutes les occasions lors du congrès pour multiplier les prises de parole et défendre un divorce « dur » avec l’UE. Theresa May ne dispose que d’une courte majorité au Parlement et se retrouve donc à la merci d’une rébellion de ses députés.

Comme Boris Johnson, le député Jacob Rees-Mogg ou l’ex-ministre du Brexit David Davis défendent un accord de libre-échange similaire à celui signé entre l’UE et le Canada (AECG), une éventualité exclue par la dirigeante.

Le congrès devrait donner lieu à une subtile lutte d’influence entre les grandes figures du parti, estime Robin Pettitt, professeur à l’Université Kingston de Londres. « Pour l’heure, personne ne veut remplacer Theresa May, pour ne pas devoir gérer le Brexit, souligne-t-il. Mais il y aura beaucoup de manoeuvres. Chacun va essayer de se positionner en tant que futur leader ».