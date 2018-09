Un citoyen russe soupçonné d’espionnage arrêté en Norvège

Oslo — Les autorités norvégiennes ont annoncé dimanche avoir arrêté un citoyen russe soupçonné d’espionnage lors d’un séminaire au parlement du pays scandinave. L’homme, âgé de 51 ans selon les médias locaux, est soupçonné « d’activité de renseignement illégale » et encourt une peine de trois ans d’emprisonnement. L’espionnage aurait eu lieu dans le cadre d’un séminaire interparlementaire rassemblant 34 pays sur le thème de la numérisation qui s’est tenu jeudi et vendredi au Stortinget, le Parlement norvégien, a précisé M. Hugubakken, sans donner plus de détails. Cette affaire intervient alors que la Norvège montre régulièrement du doigt la Russie pour des tentatives de piratage informatique et d’espionnage.