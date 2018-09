Le plan «Brexit» de Theresa May réduit en lambeaux par l’Europe

Le projet de Brexit de la première ministre britannique Theresa May pendait en lambeaux vendredi après que l’Union européenne l’eut rejeté lors d’un sommet, un développement que la presse britannique a qualifié « d’humiliation ».

Lors d’une réunion à Salzbourg, en Autriche, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a dit sans ambages que certaines parties du plan de mai ne fonctionneraient tout simplement pas, tandis que le président français Emmanuel Macron a qualifié de « menteurs » ceux qui ont induit le Royaume-Uni en erreur concernant les coûts d’une sortie de l’Union européenne.

Clairement ébranlée, Mme May a insisté pour dire que ce plan est le seul sur la table et que Londres est prête à divorcer de Bruxelles sans aucun accord. Elle a ensuite lancé qu’il est inacceptable pour l’UE de rejeter la proposition britannique sans offrir d’alternative.

Le sommet houleux a anéanti les espoirs britanniques d’une percée dans des négociations qui, de l’aveu même de Mme May vendredi, se trouvent actuellement dans une « impasse », six mois seulement avant que le Royaume-Uni ne quitte le bloc le 29 mars.

M. Tusk a assuré, plus tard vendredi, qu’un compromis demeure possible.

Le jugement des journaux britanniques a été brutal. Le Guardian, qui est largement favorable à l’UE, a déclaré que Mme May avait été « humiliée ». Le conservateur Times of London a déclaré : « May humiliée quand l’UE rejette le plan Brexit ».

Le tabloïd Sun, qui appuie le Brexit, a qualifié les leaders européens de « sales rats », accusant « les gangsters » Tusk et Macron d’avoir « tendu une embuscade » à Mme May.

Une position qui est loin d’être nouvelle

Malgré toute la rhétorique britannique, la position de Londres n’est pas nouvelle. Le plan de Mme May vise à maintenir le Royaume-Uni lié au marché unique européen des biens, mais pas des services, afin de garantir le libre-échange avec le bloc et une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord et l’Irlande.

Les responsables de l’UE accueillent ce plan tièdement depuis le début, affirmant que Londres ne peut pas « choisir » certains éléments d’adhésion au bloc sans accepter tous les coûts et responsabilités.

M. Tusk a déclaré jeudi qu’un sommet de l’UE les 18 et 19 octobre sera le moment de vérité, quand un accord sur les conditions de divorce et les grandes lignes des échanges futurs seront acceptées ou rejetées.

Le principal obstacle à un accord est la nécessité de maintenir une frontière irlandaise ouverte. Ne pas le faire pourrait perturber la vie des gens et des entreprises des deux côtés et saper la paix durement gagnée en Irlande du Nord.

Mme May a assuré qu’elle fera tout en son pouvoir pour empêcher la fermeture de la frontière en cas de divorce sans entente.