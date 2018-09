Tentatives de suicide de migrants à Lesbos, selon Médecins sans frontières

Photo: Aris Messinis Agence France-Presse

Athènes — Les conditions éprouvantes qui règnent dans le camp de migrants de Moria, sur l’île grecque de Lesbos, l’un des plus vastes d’Europe, favorisent les tentatives de suicide, a assuré lundi l’organisation Médecins sans frontières (MSF), alors que les arrivées continuent à augmenter. Les équipes de MSF « voient de multiples cas chaque semaine d’adolescents qui ont tenté de commettre un suicide ou des automutilations et doivent gérer de nombreux incidents critiques résultant de la violence, des automutilations d’enfants et le manque d’accès aux soins médicaux urgents ». L’organisation humanitaire estime qu’il « est temps d’évacuer immédiatement les plus vulnérables vers d’autres pays européens et de mettre un terme à ce cycle sans fin de décongestion d’urgence et aux horribles conditions [de vie] que nous continuons à constater à Moria ».