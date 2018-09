Une procédure contre les valeurs de l’UE bafouées en Hongrie

Strasbourg — Le Parlement européen a dénoncé mercredi la menace « systémique » pesant sur les valeurs de l’Union européenne (UE) en Hongrie et a activé une rare procédure qui pourrait à terme conduire à des sanctions contre Budapest. C’est la première fois que le Parlement européen use de son droit d’initiative pour demander au Conseil [les États membres] de se prononcer sur la situation de l’État de droit d’un pays membre. Décision politiquement symbolique, le vote du Parlement déclenche une longue procédure dont l’issue est incertaine, mais qui peut en théorie mener à des sanctions sans précédent à l’encontre de Budapest. La procédure de l’article 7 est rarissime dans l’histoire de l’UE. Néanmoins, c’est la deuxième fois en un an qu’elle est déclenchée. En décembre, la Commission avait lancé la procédure contre la Pologne.