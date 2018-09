SOS Méditerranée appelle à un leadership franco-allemand

Marseille — À la veille de la rencontre à Marseille entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, l’association européenne SOS Méditerranée a appelé jeudi « urgemment à un sursaut du couple franco-allemand » pour parvenir à « un mécanisme pérenne de débarquement » des migrants secourus en Méditerranée. « Il y a urgence », a insisté Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée, dans un entretien réalisé à bord de l’Aquarius, à Marseille : « On espère vraiment que les responsables politiques de premier plan que sont M. Macron et Mme Merkel vont pouvoir s’emparer de cette question très rapidement. » « Ce qui est compliqué, c’est l’incertitude actuelle, qui fait qu’il n’y a plus aucun bateau de sauvetage humanitaire en Méditerranée aujourd’hui », a expliqué la cofondatrice de l’association : « Ce sont autant de personnes qui meurent en mer. »