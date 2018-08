France: manifestation contre l’accaparement de terres par des investisseurs chinois

Photo: Guillaume Souvant Agence France-Presse

Murs — Plus d’une centaine d’agriculteurs venus de toute la France ont manifesté mercredi à Murs (centre) sur une parcelle appartenant à un consortium chinois pour dénoncer l’accaparement de terres agricoles par des sociétés étrangères. « La terre est là pour faire vivre des familles de paysans et produire de la nourriture. Ici, les propriétaires sont venus faire un business, de la spéculation boursière », a dénoncé Laurent Pinatel, paysan et porte-parole du syndicat agricole La Confédération paysanne.