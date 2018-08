Les plus grandes manoeuvres de la Russie depuis la guerre froide

Moscou — La Russie organisera le mois prochain ses plus grandes manoeuvres militaires depuis les années 1980, avec la participation d’environ 300 000 soldats et 1000 avions ainsi que des unités de l’armée chinoise, a annoncé mardi le ministre russe de la Défense. « Il y aura comme un air de Zapad-81, mais en plus imposant d’une certaine manière », a commenté Sergueï Choïgou, cité par les agences de presse russes, faisant référence aux exercices de 1981 en Europe orientale, les plus importants jamais organisés par l’URSS et ses alliés. Les exercices Vostok-2018 auront lieu du 11 au 15 septembre en Sibérie orientale et en Extrême-Orient, a-t-il précisé, soulignant qu’outre des détachements chinois, des unités de l’armée mongole y prendraient part.