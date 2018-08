«L’immigration de masse», une «menace pour la civilisation européenne»

Photo: Philippe Desmazes Agence France-Presse

Les Estables — Le chef de la droite française, Laurent Wauquiez, a estimé dimanche que « l’ immigration de masse » était « une menace culturelle pour la civilisation européenne » et que les Français refusaient de « devenir étrangers dans leur propre pays ». « Comment ne pas comprendre que nous sommes au bout de nos capacités d’intégration et que cette immigration de masse est aujourd’hui une menace culturelle pour la civilisation européenne ? », a lancé le président du parti Les Républicains (LR) devant environ 1500 personnes lors de sa rentrée politique en Haute-Loire (centre-est). « Nous ne devons plus laisser ces bateaux [humanitaires] rentrer dans les ports européens », a encore prôné M. Wauquiez.