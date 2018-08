La rougeole a fait 37 morts en Europe depuis janvier

Berlin — Le nombre de cas de rougeole a explosé en Europe pendant les six premiers mois de 2018, faisant au moins 37 morts, a prévenu lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le bureau européen de l’agence onusienne a précisé que plus de 41 000 cas ont été recensés sur le continent pendant le premier semestre, soit davantage que pendant n’importe quelle période de douze mois cette décennie. Le sommet précédent de 23 297 infections avait été atteint en 2017. Un an plus tôt, on recensait seulement 5273 cas. L’OMS précise que 23 000 infections, soit la moitié du total, ont été détectées en Ukraine. L’agence demande une surveillance accrue et une augmentation de la vaccination pour empêcher la maladie de devenir endémique.