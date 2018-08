Italie: les faiblesses du pont étaient connues

Gênes — Des ingénieurs savaient en février que la corrosion avait coûté 20 % de sa force au pont de Morandi qui s’est effondré la semaine dernière, faisant 43 morts, rapportait lundi un magazine italien. Malgré cela, poursuit Espresso, « ni le ministère ni l’agence responsable des autoroutes n’ont jugé nécessaire de restreindre la circulation, de détourner les camions lourds, de retrancher une voie ou de réduire la vitesse » sur cette artère clé de la ville de Gênes, dans le nord du pays. Un journaliste d’Espresso, Fabrizio Gatti, a déclaré au réseau SKY TG24 qu’une réduction de 20 % serait insignifiante pour un pont moderne, mais qu’une intervention plus rapide et plus décisive aurait été requise dans le cas d’une structure aux problèmes aussi connus que le pont de Morandi.