L’«Aquarius» autorisé à accoster à Malte

Photo: Guglielmo Mangiapane Agence France-Presse

Rome — Le navire humanitaire Aquarius, qui errait en Méditerranée à la recherche d’un port, a été autorisé mardi à accoster à Malte avec 141 migrants à son bord, qui seront ensuite accueillis par 5 autres pays de l’Union européenne. « Malte va donner à l’Aquarius la permission d’entrer dans ses ports, même s’il n’a pas l’obligation juridique de le faire. Toutes les 141 personnes à son bord seront réparties entre la France, l’Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l’Espagne », a écrit sur Twitter le premier ministre maltais, Joseph Muscat. Deux mois après avoir suscité une intense crise diplomatique, ce navire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières naviguait en début de semaine entre l’Italie et Malte, de nouveau en quête d’un port d’accueil. Les migrants de l’Aquarius sont essentiellement originaires de Somalie et d’Érythrée. La moitié sont des mineurs et plus d’un tiers, des femmes.