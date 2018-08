Boris Johnson appelé à s’excuser après des propos anti-burqa

Londres — Le président du Parti conservateur, Brandon Lewis, a demandé mardi à l’ancien ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson de s’excuser pour ses propos raillant les musulmanes qui portent la burqa. Lundi, dans le quotidien Daily Telegraph, l’ancien ministre, connu pour ses bourdes et ses déclarations parfois provocantes, a plaidé contre l’interdiction du voile intégral dans l’espace public tout en qualifiant la burqa de « ridicule » et « bizarre ». Il a comparé les femmes qui portent ce voile intégral dissimulant les yeux derrière un tissu à mailles à des « boîtes aux lettres » et à des « braqueurs de banque ». Devant l’indignation provoquée, le président du Parti conservateur, Brandon Lewis, a annoncé sur Twitter qu’il avait demandé à Boris Johnson de s’excuser. Il a été rejoint par la première ministre britannique, Theresa May.