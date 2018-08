Des images des terroristes préparant les attentats en Catalogne

Madrid — L’un sourit avec un gilet d’explosifs autour des reins, d’autres, assis sur le sol, confectionnent des explosifs : des clichés des djihadistes en pleins préparatifs avant les attentats meurtriers d’août 2017 en Catalogne ont été publiés lundi par la presse espagnole. Selon le quotidien La Razón, ces images étaient dans une pièce où se trouvaient également des images vidéo. Elles ont été récupérées par les enquêteurs dans les décombres d’une maison située à Alcanar, à 200 km au sud-est de Barcelone, où le groupe confectionnait des explosifs. Une explosion est survenue le 16 août dans cette maison, tuant deux djihadistes et privant leur groupe d’explosifs, les contraignant à changer leur plan. Le lendemain, une fourgonnette fonçait sur les Ramblas de Barcelone, le scénario se répétant plus tard à Cambrils. Seize personnes au total ont péri et 120 ont été blessées.