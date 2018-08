Canicule en Europe: accalmie même si le mercure reste très haut dans le Sud

Après l’intense vague de chaleur qui s’étend sur l’Europe depuis plusieurs jours, provoquant des records de température au Portugal, le continent bénéficie dimanche d’une accalmie, même si le mercure continue de tutoyer les 45 °C au Portugal.

Voici un aperçu de la situation.

Portugal : chaleur record et incendie

Le pic de chaleur a été atteint samedi au Portugal, mais les températures devraient encore rester élevées dimanche, d’après l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA).

L’IPMA prévoit dimanche « une légère baisse des températures », mais les thermomètres « pourront encore grimper jusqu’à 45 degrés, voire dépasser un peu », notamment dans le centre du pays.

Des records ont été enregistrés samedi dans plusieurs villes du pays, sans pour autant battre celui de 2003, où le thermomètre avait atteint 47,3 °C à Amareleja, près de la frontière espagnole. Le record de température a tout de même été de 46,8 °C à Alvega, à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne.

L’incendie qui s’est déclenché vendredi dans la chaîne de montagne de Monchique (sud) continuait toujours de progresser sur deux fronts dimanche matin et mobilisait près de 780 pompiers. Un autre feu de forêt, à Estremoz, à environ 200 km de Lisbonne, a fait six blessés dont deux dans un état grave.

Espagne : le sud passe de 44° à 42 °C

L’endroit le plus chaud du pays se situera dans la région de l’Estrémadure (sud-ouest), où le mercure devrait grimper jusqu’à 42 °C, contre près de 44 °C à Cordoue (sud) samedi.

Par ailleurs, un feu à San Vicente de Alcantara, à la frontière avec le Portugal, a été « stabilisé », selon les autorités.

Allemagne : la crainte d’une rentrée des classes surchauffée

La rentrée scolaire a lieu lundi pour les élèves des États allemands de Sarre (ouest), de Hesse (centre), et de Rhénanie-Palatinat (ouest). Mais en raison de la chaleur, les professeurs ont reçu pour consigne d’envisager de ne pas faire classe dans les salles habituelles mais dans des endroits mieux ventilés ou encore de renoncer à donner des devoirs à la maison.

Sous un soleil de plomb, des milliers d’Allemands se ruent vers les points d’eau et les piscines publiques du pays prévoient déjà des records d’affluence, selon l’agence DPA.

Des averses et orages ont contribué à faire baisser les températures dans certaines régions, notamment le sud. Cependant, les prévisions météorologiques font état d’une nouvelle hausse des températures dans les prochains jours, les températures devant grimper jusqu’à 39 °C dans l’est du pays mercredi.

Pays-Bas : sécheresse tenace et frites rabougries

Le thermomètre affichait dimanche aux Pays-Bas des valeurs de saison, autour des 25 °C, alors qu’une autoroute avait dû être fermée samedi en raison de la fonte de l’asphalte sous le soleil écrasant.

Mais la sécheresse persiste et endommage les cultures, notamment le maïs et les pommes de terre. Les agriculteurs travaillent désormais nuit et jour pour sauver ce qui peut l’être en irriguant le plus possible, a rapporté la télévision publique NOS.

Conséquence : cette année, les frites seront bien plus petites que la normale, ont averti les producteurs de pommes de terre.

Royaume-Uni : alerte aux UV

Coté britannique, les températures ont légèrement baissé ce week-end, malgré des pics autour des 30 °C attendus dans certaines villes.

Le Met, service météo national, prévoit que la vague de chaleur se maintienne sur la moitié sud du pays jusqu’à mardi, avant un retour à des températures plus habituelles.

Sur Twitter, le Met a adressé un avertissement aux UV, importants dans toute la moitié sud du pays, et l’organisme de santé Public health England a appelé à éviter l’exposition au soleil entre 11 h et 15 h.