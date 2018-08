Perpétuité pour une djihadiste de 18 ans

Londres — Une Britannique djihadiste de 18 ans a été condamnée vendredi à la prison à perpétuité pour avoir projeté un attentat au British Museum à Londres avec la complicité de sa mère et sa grande soeur. Safaa Boular est la plus jeune femme à être condamnée pour terrorisme au Royaume-Uni. En juin, sa grande soeur, Rizlaine Boular, 22 ans, avait elle aussi été condamnée à perpétuité, tandis que sa mère, Mina Dich, 44 ans, avait écopé de onze ans et neuf mois de prison. Elles avaient été arrêtées en avril 2017. Safaa Boular prévoyait d’attaquer le musée londonien en période d’affluence en utilisant des armes à feu et des grenades. Elle avait donné pour nom de code à l’opération Alice au pays des merveilles. Elle avait fomenté cette attaque après avoir été empêchée par la police de rejoindre son fiancé en Syrie, un combattant du groupe État islamique rencontré en ligne alors qu’elle avait 16 ans.