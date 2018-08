Échec d’une double motion de censure ciblant Macron

Paris — Baroud d’honneur d’une crise qui aura ébranlé la majorité présidentielle en France, droite et gauche ont défendu mardi, sans succès, deux motions de censure ciblant Emmanuel Macron sur l’affaire Benalla, du nom de l’ancien collaborateur du chef de l’État accusé de violences. Cette double mise en cause — une première depuis 1980 — de la responsabilité du gouvernement constitue « une alerte » pour le président français, selon le terme du patron du Parti socialiste, Olivier Faure. Il y a eu une centaine de motions de censure depuis 1958, mais une seule a été adoptée, en 1962, faisant chuter le gouvernement de Georges Pompidou. Les deux motions n’avaient aucune chance d’aboutir : Les Républicains ne réunissent que 103 députés et la gauche, 63. Mais elles étaient une occasion inespérée pour les oppositions de renaître de leurs cendres, après la victoire aux législatives de 2017 des députés du parti présidentiel LREM.